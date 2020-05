Famalicão: Câmara Municipal começa a distribuir máscaras e luvas a toda a população esta semana

Será no decorrer desta semana que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai proceder à distribuição de máscaras e luvas por toda a população.

A medida insere-se no “Proteger Famalicão”, projeto que visa auxiliar a comunidade para a gradual abertura do espaço público e da vida social.

Relembramos que, neste fim de semana, algumas das 30 mil viseiras de proteção foram distribuídas juntos dos comerciantes, uma vez que muitos deles reabrem os negócios ao pública esta segunda-feira.

Fonte da autarquia confirmou à Cidade Hoje que as 135 mil máscaras e pares de luvas vão começar a ser entregues “a meio da semana”, altura em que se espera que o processo de certificação, a cargo do Citeve, esteja terminado.

A distribuição do material será feita em articulação com as junta de freguesia.