Famalicão: Câmara Municipal cede terrenos à Junta de Famalicão e Calendário para o parque lúdico de Barrimau

A Câmara Municipal aprovou, esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal, a cedência à Junta de Freguesia de Famalicão e Calendário, em regime de comodato, de terrenos situados entre o rio Pelhe e a linha férrea em Barrimau para a criação do futuro parque lúdico que terá várias valências. Está em causa uma área de 5 hectares que é propriedade do Município.

O espaço terá um parque radical, uma área infantil, uma zona de merendas, um parque verde e um mini campo de golf. O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, realçou a importância destas áreas lúdicas como complemente ao que oferece o Parque da Devesa.

O futuro parque em Barrimau terá ligação ao Parque da Devesa através de um corredor verde ao longo do rio Pelhe, com passagem pelas hortas urbanas (na Avenida dos Descobrimentos).