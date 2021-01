Famalicão: Câmara Municipal cancela Carnaval

Dada a situação epidemiológica que se vive no país, a Câmara Municipal não vai promover habitual noite de Carnaval de Famalicão que atrai todos os anos milhares de foliões até à cidade.

A autarquia decidiu, também, cancelar o tradicional desfile do Carnaval infantil e a festa do Carnaval Sénior. «Tendo em conta o atual contexto da pandemia não é possível ao município assegurar o cumprimento das regras de prevenção da covid-19 estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no que diz respeito ao distanciamento social e à interdição de ajuntamentos», justifica Paulo Cunha.

A decisão de cancelar os festejos carnavalescos em 2021 visa «proteger a população, salvaguardando a sua saúde», assinala o presidente da Câmara Municipal.