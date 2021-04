Famalicão: Câmara Municipal autoriza realização da feira semanal com todos os comerciantes

O Município de Famalicão autoriza a realização da feira semanal, já esta quarta-feira, com todos os comerciantes. A mesma obedecerá a todas as medidas determinadas pela Direção-Geral da Saúde: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, desinfeção das mãos e controlo de entradas no recinto.

Recorde-se que a segunda fase do desconfinamento determina a abertura das feiras e mercados, com todos os feirantes, decisão que carecia, no entanto, de autorização camarária.

Nas últimas semanas a feira decorreu apenas com a presença dos comerciantes da alimentação.