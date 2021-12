Famalicão: Câmara Municipal tem orçamento de 133 milhões para o próximo ano

Está concluída a reabilitação da Capela de S. Vicente, em Sezures, e a conclusão foi assinalada, no dia 12 de dezembro, com uma visita do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, do Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, do Arcipreste de Famalicão, Pe. Francisco Carreira, e do presidente da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures, Jorge Amaral.

A intervenção resultou de um investimento na ordem dos 60 mil euros, tendo contado com um apoio financeiro municipal de cerca de 25 mil euros.

«A força de uma comunidade não se mede pela sua dimensão, mas sim pelo empenho e dedicação das suas gentes em prol de um bem comum», referiu Mário Passos. O edil salientou o papel preponderante da parceria desenvolvida entre o Município de Vila Nova de Famalicão, a Junta de Freguesia e a comunidade local. «Fazemos mais em conjunto do que separados». Na análise do autarca famalicense, «foram desenvolvidos esforços de forma a reabilitar este património histórico do nosso concelho, e esse trabalho deu frutos».

Situada no alto do monte com o mesmo nome, a capela de S. Vicente remonta ao século XVII ou inícios do século XVIII. As obras de restauro, realizadas no decorrer do último ano, envolveram a reposição da talha dourada no seu estado primitivo e a reparação do interior e exterior do edifício.