Famalicão: Câmara Municipal aposta em carros elétricos

A Câmara Municipal tem vindo a renovar a sua frota de veículos, optando pela aquisição de viaturas elétricas em detrimento dos carros a combustível fóssil.

Em 2020 foram adquiridas oito viaturas elétricas, num investimento de 233 mil euros.

As viaturas encontram-se ao serviço de vários departamentos municipais, como o Departamento de Ambiente Divisão de Manutenção e Eficiência Energética, entre outros.

O crescimento do parque automóvel elétrico municipal fez com que o município instalasse inclusivamente nas suas instalações pontos de carregamento elétrico para as viaturas. O mesmo esforço está a ser sentido na cidade, onde já existem oito postos de carregamento elétrico ao serviço da nova realidade.

Além dos veículos, o município tem em curso obras de construção da rede de ciclovias urbanas, para fomentar a utilização de transportes amigos do ambiente.

Recorde-se que o município de Vila Nova de Famalicão foi admitido este ano como membro da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Portugal, uma rede criada em 2016 pela Global Compact Network com o objetivo de criar parcerias para a implementação em Portugal dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados em setembro de 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.