Famalicão: Câmara mantém abertos serviços essenciais nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão acaba de anunciar que vai manter em funcionamento os serviços essenciais como o atendimento ao público, nas próximas duas segundas-feiras, vésperas de feriado: dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Muito embora tenha decidido dar tolerância de ponto aos funcionários municipais, na sequência da resolução do Governo, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, optou por manter abertos os serviços de atendimento do Balcão Único, Água e Saneamento e Ação Social, no horário entre as 9h00 e as 15h00.

Ainda nestes dias estarão ativos o piquete de águas e os serviços de recolha de lixo.

Deste modo, refere Paulo Cunha, «ao assegurarmos o acesso a estes serviços públicos essenciais, estamos a contribuir para que não haja uma elevada concentração de utentes nos dias a seguir aos feriados, nos respetivos espaços». O autarca assinala, ainda, que existem serviços que têm tido uma grande procura diária como é o caso da Ação Social, em virtude do encerramento da delegação da Segurança Social em Famalicão. «Os famalicenses estão a recorrer aos serviços da Ação Social, em busca de ajuda e esclarecimentos e o município não pode deixar as pessoas desamparadas e sem respostas».

Recorde-se que os serviços de Segurança Social e Registo Civil de Famalicão fecharam para atendimento ao público, na passada semana. A situação deve-se a casos positivos à covid-19 de funcionários e ao isolamento profilático de outros.