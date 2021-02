Famalicão: Câmara leva a reunião 200 mil euros para apoiar a cultura

O departamento de Cultura do Município de Famalicão leva à reunião de Câmara desta quinta-feira um pacote de subsídios para associações culturais do concelho no valor total de 202.500 euros.

Para a Fábrica da Igreja de Santa Marinha de Gondifelos vão 25 mil euros para o restauro do órgão de tubos da igreja; para vários grupos/ranchos folclóricos vai uma proposta total de 6 mil euros; para o Orfeão Famalicense são 2 mil euros e para a Tusefa 1500 euros; a Banda Marcial de Arnoso conta com 14 mil euros, o mesmo montante para a Banda Musical de Riba de Ave.

O INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo poderá contar com 40 mil euros, destinado ao plano de atividades; o mesmo valor é proposto para o Teatro Didascália; a Companhia “Cão Danado” deverá receber 30 mil euros.

O Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão tem proposta de 30 mil euros.