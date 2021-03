Famalicão: Câmara já plantou perto de 22 mil árvores em todo o concelho

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está perto de atingir o objetivo a que se propôs de plantar 25 mil árvores até 2025. Até ao momento, já plantou 22 mil árvores.

Aproveitando também as comemorações do Dia da Floresta e do Dia da Árvore, está a decorrer uma plantação de 269 árvores e arbustos de espécies autóctones na sede da ADERE – Associação Desportiva e Recreativa de Seide S. Miguel.

Com esta ação, a autarquia famalicense continua a sensibilizar a comunidade para a importância da floresta e das suas espécies nativas.

Recorde-se que a autarquia pretende reabilitar aproximadamente 25 hectares do território concelhio através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região em áreas urbanas, espaços rurais, ao longo das linhas de água e em montes e serras.