Famalicão: Câmara instala semáforos em passadeiras da Av. do Brasil

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai reforçar a segurança dos peões na Avenida do Brasil com a instalação de semáforos em duas passadeiras desta que é uma das principais artérias de acesso à cidade e a vários espaços e equipamentos como a Biblioteca Municipal , o Parque da Devesa e o CITEVE.

A obra arrancou esta segunda-feira, dia 4 de maio, e é mais uma das intervenções realizadas ao abrigo do Plano de Segurança Rodoviária que já levou a autarquia famalicense a investir mais de 300 mil euros no reforço da segurança das passadeiras que atravessam as estradas do concelho.

A Avenida de França, na proximidade da zona escolar, e a Avenida Marechal Humberto Delgado foram duas das vias já intervencionadas no âmbito deste plano municipal, cujos trabalhos variam em função do contexto de localização de cada uma das passadeiras, podendo assentar na instalação de sistemas inteligentes de iluminação, na sobrelevação do piso, no aumento da iluminação vertical e horizontal junto às travessias pedonais, mas também num conjunto de obras de requalificação das vias municipais com melhoramento de pavimento e criação de passeios para peões.

Refira-se ainda que os trabalhos que agora decorrem na Avenida do Brasil implicaram um investimento municipal na ordem dos 36 mil euros e têm um prazo de execução de 30 dias.

“A mesma preocupação que devemos ter com a segurança dos automobilistas, devemos tê-la também com a segurança dos peões e, por isso, este é um investimento mais do que necessário”, refere a propósito o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.