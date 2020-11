Famalicão: Câmara instala Centro de Retaguarda em São Cosme

Para dar resposta a eventuais necessidades das instituições de saúde locais e instituições sociais do concelho nesta nova vaga da pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão instalou um Centro de Retaguarda com 30 camas, no pavilhão da antiga Didáxis de Vale São Cosme.

A estrutura de apoio está apta a responder a necessidades de isolamento profilático por parte de indivíduos ou grupos de indivíduos sem necessidade de internamento hospitalar e sem condições em casa ou nas instituições onde vivem para cumprirem esse isolamento.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está também a investir 150 mil euros na construção de um edifício de apoio ao serviço de urgência do Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão. O edifício, que entra em funcionamento no final do mês, tem como objetivo apoiar o hospital no combate à pandemia da Covid-19, centralizando o tratamento e avaliação de doentes respiratórios, assegurando uma separação física completa do restante serviço de urgência médico-cirúrgica, aumentando assim a segurança de doentes e profissionais.