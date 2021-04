Famalicão: Câmara e ACP promovem formação sobre segurança rodoviária

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através da Escola de Educação Rodoviária, e o ACP- Automóvel Club de Portugal vão promover um ciclo de ações de formação de educação e segurança rodoviária para os jovens com idades entre os 18 e os 35 anos.

As formações, que decorrem entre maio e setembro, serão dinamizadas pelo ACP e vão decorrer na Casa da Juventude de Famalicão ou online caso as medidas restritivas relacionadas com a Covid-19 assim o determinem.

Todas as ações de formação contam com um limite de 15 participantes e uma duração de 4 horas.

A primeira formação tem início a 8 de maio e será sobre condução defensiva. As inscrições são gratuitas e decorrem online, entre os dias 22 de abril e 6 de maio.

Segue-se, em junho, uma formação sobre Código da Estrada, com inscrições entre 26 de maio e 9 de junho; uma formação sobre “Segurança e Tecnologia Automóvel” em julho e com inscrições de 17 de junho a 1 de julho.

O ciclo formativo termina em setembro, mês em que terá lugar a última formação sobre “Condução Ecológica e Eficiente”, com inscrições de 2 a 16 de setembro.