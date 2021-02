Famalicão: Câmara cria novo acesso da Avenida Marechal Humberto Delgado à Estação Rodoviária

Brevemente será possível aceder de carro à Estação Rodoviária de Passageiros, vindo da Avenida Marechal Humberto Delgado, no sentido Braga-Porto.

Até agora os condutores estavam obrigados a percorrer a Avenida até à Rotunda dos Rotários e fazer o sentido inverso para ir para a Central, CESPU ou edifício das Lameiras.

A Câmara irá criar uma via mais à esquerda após a saída do túnel da Avenida, cujo acesso será regulado por semáforo.

Obras na Rua Associação Moradores das Lameiras

Está também prevista uma intervenção na Rua da Associação Moradores das Lameiras que visa uniformizar materiais e alinhamentos da faixa de estacionamento, no passeio e no acesso à Central, e ainda elevar a passadeira de acesso à entrada principal da Estação.

A abertura do concurso público para a realização desta empreitada deverá acontecer nos próximos dias após publicação em Diário da República. A obra prevê um valor base de 170 mil euros + IVA e um prazo de execução de 180 dias. Os trabalhos a realizar compreendem demolições, movimentos de terras, execução de rede de águas pluviais, pavimentações diversas, arranjos exteriores e iluminação.

Recorde-se que está, também, prevista a requalificação da Central Rodoviária, cuja obra foi entregue à empresa Costeira – Engenharia e Construção pelo valor de três milhões de euros – 2,5 milhões dos quais foram cofinanciados pelo Norte 2020, através do Fundo Regional de Desenvolvimento Regional.

Irá beneficiar de um conjunto de melhoramentos, tendo em vista a criação de um espaço mais moderno, multifuncional e mais confortável e cómodo para os passageiros. Um dos objetivos é incentivar a utilização dos transportes públicos, reforçando-se a articulação com a Estação Ferroviária de passageiros.

Entre as várias intervenções destaque para a colocação de uma nova cobertura no cais e frente sul da estrutura; remodelação das áreas de comércio e serviços, com a reformulação de montras e libertação da área de acesso ao cais de embarque; colocação de apoios para o estacionamento de bicicletas e de novo mobiliário, e conceção de sinalética, de acordo com a nova imagem concebida para a central e reorganização das bilheteiras.