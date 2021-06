Famalicão: Câmara cede instalações ao IEFP

A Câmara Municipal de Famalicão e o Instituto de Emprego e de Formação Profissional assinaram, esta segunda-feira, dia 21 de junho, um protocolo de colaboração. A Câmara, representada por Paulo Cunha, cede ao IEFP instalações na antiga Didáxis de Vale S. Cosme. Da parte do IEFP, assinou o protocolo Carla Vale, delegada regional.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, realçou a importância da formação para a redução do desemprego e para a qualificação dos trabalhadores que permita, também, às empresas a concretização dos seus projetos.

António Leite, vice-presidente da direção nacional do IEFP, lembrou que a colaboração com a Câmara Municipal de Famalicão já vem de longa data. Mas, «este protocolo vem coroar um trabalho de anos» entre estas duas instituições, no sentido «de garantir melhor qualidade de vida para os famalicenses».