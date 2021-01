Famalicão: Câmara avança com instalação de iluminação LED nas vilas e estradas municipais

No próximo mês de março, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai dar início à substituição das luminárias equipadas com lâmpadas convencionais por luminárias do tipo Led na via pública das vilas de Joane, Ribeirão e Riba de Ave e concluir a realização deste trabalho nas estradas municipais do território.

Segundo a autarquia, a poupança será de cerca de 40 por cento na sua fatura com a iluminação pública no concelho.

A adjudicação da empreitada, que implica um investimento municipal de cerca de um milhão de euros, foi aprovada na reunião do executivo municipal desta quinta-feira, dia 28 de janeiro.

Os trabalhos nas vilas vão ser executados pela empresa IELAC – Instalações Elétricas e Ar Condicionado, enquanto que nas estradas municipais o trabalho será efetuado pela empresa Cunha Bastos Lda. Ambas as empreitadas têm início previsto para março e um prazo de execução de 180 dias.

Ao todo vão, agora, ser substituídas cerca de cinco mil lâmpadas, que se juntam às quase cinco mil já substituídas pela autarquia numa primeira fase que abrangeu todo o centro urbano, as estradas nacionais, a Via Intermunicipal (VIM) e ainda várias estradas e caminhos municipais.

Refira-se ainda que, com todas as estradas nacionais, municipais e núcleos urbanos da cidade e das vilas de Famalicão equipadas com tecnologia Led, fica apenas a faltar os caminhos vicinais, que são os caminhos públicos de ligação entre lugares das freguesias.

O presidente da autarquia, Paulo Cunha, fala num investimento que tem, sobretudo, como base as preocupações ambientais, mas também o aspeto financeiro.