Famalicão: Câmara avança com construção de ponte pedonal na Avenida D. Afonso Henriques

A Câmara Municipal vai construir uma ponte pedonal para reforçar as condições de segurança dos peões no atravessamento da Avenida D. Afonso Henriques, na Estrada Nacional 14. A estrutura metálica será instalada já este sábado, dia 1 de maio.

Este passadiço, localizado junto à travessia do rio Pelhe, implica um investimento municipal na ordem dos 43 mil euros e contempla, ainda, a construção de passeios de ligação com os passeios já existentes para tráfego pedonal.

Os trabalhos preparatórios estão a decorrer e a instalação da estrutura está marcada para este sábado, o que vai implicar o corte de trânsito na via entre as 08h00 e as 11h00. Os automobilistas devem seguir as indicações de sinalização de desvio e as orientações dos agentes da autoridade.

Neste horário, o trânsito automóvel do lado Norte (sentido Famalicão-Trofa) a partir da Rotunda da Paz, deverá seguir, preferencialmente, pela Rua José Augusto Vieira e Rua José Freitas Dias, em direção a Santo Tirso, e entrar na Variante Nascente em direção à Trofa e Porto. Já o trânsito que se desloque para a cidade (sentido Trofa-Famalicão) pela Av. D. Afonso Henriques, fará o desvio pela Rua do Outeiro e Rua Alberto Sampaio, Av. de França até à Rotunda dos Rotários.

Apesar destas alterações, o acesso dos moradores até às proximidades do local da obra está garantido.