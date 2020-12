Famalicão: Câmara apoiou iluminação LED em 20 espaços desportivos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a ajudar a substituir e a melhorar os sistemas de iluminação de duas dezenas de recintos desportivos, num investimento municipal que já ultrapassa os 350 mil euros.

O trabalho de substituição dos projetores de halogéneo para sistemas de iluminação LED dos campos das associações desportivas federadas e dos clubes que competem no Campeonato Concelhio de Famalicão arrancou no início de 2019 com o apoio da autarquia e já abrangeu 20 recintos.

Para além de ser uma tecnologia mais amiga do ambiente e de proporcionar uma poupança mensal na fatura energética dos clubes, a nova iluminação trouxe, ainda, melhores condições para a prática desportiva, e, em alguns casos, permitindo jogos oficiais noturnos.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, fala «num investimento que tem um impacto imediato naquela que é a atividade dos clubes e dos seus atletas, mas que a longo prazo vai também ter outras repercussões não só no futuro destas coletividades, como também no futuro de todos nós».

Esta solução contribui para uma redução de cerca de 8 toneladas de dióxido carbono por ano e uma redução do consumo energético mínimo dos clubes em cerca de 8 mil euros anuais.

A União Desportiva de Calendário, o Grupo Desportivo de Joane, o Bairro Futebol Clube, o Clube Desportivo de Lousado, o Grupo Desportivo de Cavalões, a Associação Desportiva Ninense e o Sporting Clube Cabeçudense foram alguns dos clubes que já beneficiaram desta medida.

Esta preocupação do Município com a eficiência energética e poupança de recursos já se faz também notar nos complexos municipais desportivos, nomeadamente nas piscinas: Joane, Oliveira de São Mateus e Ribeirão, num investimento que ascende a um milhão de euros.