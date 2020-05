A Câmara Municipal de Famalicão anunciou, esta quinta-feira, a reabertura de alguns espaços e serviços nos próximos dias.

No entanto há espaços que ainda vão continuar encerrados, designadamente as piscinas, pavilhões municipais e os recintos desportivos públicos como o campo de futebol e de basquetebol do Parque da Juventude. Já o campo de ténis instalado neste espaço vai encerrar por motivo de obras, relacionadas com a colocação de um novo piso.