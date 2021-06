Famalicão: Calendário pretende desenvolver novo parque de lazer

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, visitou a União de Freguesias de Famalicão e Calendário na última quarta-feira, dia 9 de junho. Durante a visita foram destacadas obras que estão em curso. Da mesma forma, salientou-se o novo parque de lazer que a Junta de Freguesia pretende construir.

Atualmente, o centro urbano da União de Freguesias de Famalicão e Calendário está a ser reabilitado e a rede urbana pedonal e ciclável está a ser construída. De acordo com Paulo Cunha, existem outros investimentos “não menos importantes” que, segundo o autarca, vão contribuir para um aumento da qualidade de vida da comunidade. Um dos investimentos destacados foi o novo parque de lazer que a Junta de Freguesia quer construir junto ao apeadeiro de Barrimau. Além deste investimento, também foi assinalada a requalificação da zona envolvente da capela de Santa Catarina que vai ser iniciada em breve.

No que diz respeito à acessibilidade, ao nível do melhoramento do piso, dos passeios e da criação de novos estacionamentos foram apontadas a Rua Lino José de Sousa Ferreira, a Rua da Balaída, a Rua de Painçães, a Rua Fontes Pereira Melo, a Rua da Vitória, a Rua de São Julião, a Rua José Elísio Cerejeira, a Avenida D. Afonso Henriques e a Avenida Carlos Bacelar, entre outras. Ao nível do edifício escolar, foram realçadas as obras de remoção de fibrocimento nas escolas básicas Dr. Nuno Simões e Júlio Brandão.

Durante a visita, Paulo Cunha esteve acompanhado pelo vereador das Freguesias, Mário Passos, e pela presidente de Junta, Estela Veloso que reforçou também a importância dos investimentos realizados que não se materializam em obras físicas.

«Queremos dar continuidade à aposta na área social», explicou Estela Veloso. «Se hoje somos uma comunidade dinâmica muito se deve à força do nosso tecido social, educativo, desportivo e cultural que queremos que continue a ver na Junta de Freguesia um parceiro inabalável», notou.