Famalicão: Calendário celebra o padroeiro São Julião

A comunidade paroquial de Calendário celebra a festa ao seu padroeiro São Julião, no dia 9 de janeiro, com o Sagrado Lausperene.

O programa religioso começa às 8h30 com a eucaristia, seguindo-se, durante todo o dia, a Adoração ao Santíssimo Sacramento pelos vários movimentos paroquiais – Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, Legião de Maria, LOC, as 23 Zonas das Compassos Pascais, Equipa da Pastoral Familiar, Catequese Paroquial e Agrupamento do CNE-291.

Ao final do dia, às 17h15, há oração, vésperas e bênção do Santíssimo Sacramento. O encerramento do Sagrado Lausperene será com eucaristia, marcada para 18 horas.