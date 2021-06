Famalicão: “Cadernos de Babel” volta a ser apresentado no Espaço Cão Danado

O espetáculo “Cadernos de Babel – AQUI EM PARTE NENHUMA” volta a estar em cena nos dias 8,9 e 10 de julho, às 21 horas, no Espaço Cão Danado – Complexo Industrial a Reguladora. O espetáculo, dirigido por Paulo Capelo Cardoso, centra-se na mulher e nas suas vozes, conjugando textos de escritoras e poetas portuguesas com o livro “Cartas Portuguesas”, de Soror Mariana Alcoforado.

“Cadernos de Babel – Aqui em Parte Nenhuma” reúne uma antologia de textos de Florbela Espanca, Irene Lisboa, Maria Judite de Carvalho, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, Ana Hatherly, Yvette K. Centeno e de Fiama Hasse Pais Brandão com excertos de revistas e jornais. Através desta coleção de trabalhos, a peça expõe as vozes do feminino e dá vida aos seus gestos, estórias, resistências, interrogações e clausuras.

Alice Ferreira, Inês Mondim, Joana Sarabando, Júlia Rodrigues, Nádia Matos e Rafaela Sá são as atrizes que vão interpretar as diferentes personagens do teatro. O evento vai contar com a participação especial de Gi da Conceição, Rafaela Sá e Maria Inês Peixoto.

Os bilhetes para o espetáculo podem ser adquiridos por cinco euros e as reservas podem ser realizadas através do email [email protected]. O evento cultural apresenta lotação limitada.