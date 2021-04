Famalicão: Cabrito assado no forno em take away e ao domicílio

Até domingo, o cabrito assado no forno é o protagonista da mais recente edição do Dias à Mesa, iniciativa da Câmara Municipal de promoção da gastronomia. Agora, em tempo de confinamento, está a funcionar em regime de take away e entrega ao domicílio.

São 14 os restaurantes que aderiram à iniciativa: Bis – Pasta&Risotto; Bisconde; Casa Pêga; Churrascão Sousa; Forever; Garfo Dourado; Moutados; O Caçarola; Oprato; Outeirinho; Sabores do Algarve; Sara Cozinha Regional; Tosco e Vinha Nova.

Além do take away, os famalicenses podem ainda deliciar-se com o tradicional cabrito utilizando o serviço gratuito de entrega de refeições ao domicílio montado para o concelho pela Câmara Municipal e a Associação de Restaurantes de Famalicão.