Ao início da tarde deste domingo, a equipa feminina do FC Famalicão foi vencer ao reduto do Sporting, por 0-1.

Neste jogo da terceira jornada da Liga BPI, fase de apuramento de campeão, valeu o golo de Daniela Silva, nos últimos instantes da partida, ao minuto 96.

A equipa treinada por Jorge Barcelos passa a somar 6 pontos, tantos como o Sporting.

Recorde-se que a equipa famalicense partiu para este jogo com algumas baixas devido ao surto covid no plantel. Iguais circunstâncias vivem as sportinguistas.