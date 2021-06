Famalicão: Cabeçudense sagra-se campeão distrital de futsal e vai lutar por um lugar na Liga 3

O Sporting Clube Cabeçudense, depois da goleada (2-7) imposta à Juni, em partida disputada esta quinta-feira, sagrou-se campeão distrital e garantiu um lugar para discutir a subida à Liga 3 Futsal.

A fase final, a disputar com mais três equipas de outros distritos determinará as duas que sobem ao campeonato nacional. O sorteio desta fase realiza-se no dia 8 de junho.

Caso o Cabeçudense suba à terceira divisão poderá ir já na “companhia” do FC Famalicão, pois os sócios aprovaram, recentemente, a fusão entre os dois clubes.