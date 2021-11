No dia 19 de dezembro, o Cabeçudense promove a terceira edição do Estendal Solidário. Trata-se de uma iniciativa desportiva, com caminhada (7km) e BTT (25km), pedindo-se aos participantes que levem uma peça de roupa ou um bem alimentar. Os bens recolhidos serão entregues à Conferência Vicentina de S. Cristóvão de Cabeçudos.

Antes das partidas, que ocorrem às 9h45, há, às 9 horas, uma aula de zumba para aquecimento.