Famalicão: Cabana do Pai Natal resultou na angariação de milhares de bens

A Câmara Municipal de Famalicão acaba de lançar o primeiro Boletim Municipal deste executivo de Mário Passos. A revista começa a ser distribuída esta semana por todo o concelho.

A constituição do novo executivo municipal, que tomou posse no passado mês de outubro, é o grande destaque do Boletim Municipal, que dá a conhecer, ao longo de seis páginas, a nova vereação e os membros da Assembleia Municipal.

No editorial, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos refere que «o concelho de Vila Nova de Famalicão é uma obra em permanente construção, em que é importante manter o rumo estabelecido sem abalar a estrutura dos alicerces. Continuar e concluir os projetos iniciados, sem deixar ninguém pelo caminho. Lançar novas ideias, aproveitando os frutos colhidos». Acrescenta que «é isso que procuramos fazer diariamente com o nosso trabalho, lançando as sementes do futuro».

O Boletim apresenta, também, algum do trabalho realizado nos últimos meses e as prioridades deste executivo, nomeadamente nas áreas do ambiente e da sustentabilidade, na defesa dos animais e no apoio às famílias. A concretização de uma Smart City, o desporto e o desenvolvimento das freguesias são outras áreas em destaque.

Com uma tiragem de 25 mil exemplares, o Boletim Municipal começa a ser distribuído esta semana por todo o concelho. A sua consulta também pode ser efetuada através do portal oficial do município emwww.famalicao.pt.