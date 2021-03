Famalicão: Burlão com cerca de 60 anos consegue levar peças de ouro a idoso

Um idoso foi, na manhã deste domingo, burlado por homem com cerca de 60 anos, na Rua da Fontinha, em Ruivães, Famalicão.

O homem abordou o sénior com um discurso que o levou a acreditar que era uma pessoa de bem, e que, apesar de não o estar a reconhecer no momento, tinha alguma proximidade, dada as informações de cariz pessoal que o burlão tinha sobre a vítima.

Com o argumento que iria abrir uma ourivesaria ao lado do campo do Ruivanense, o homem conseguiu que o idoso lhe passasse para a mão algumas peças de ouro que tinha consigo. Em poucos segundos, e já com as peças em sua posse, o burlão disse que ia desligar o carro e foi aí que se colocou em fuga.

O indivíduo, com um discurso muito bem articulado e que demonstra estar informado sobre o quotidiano das pessoas, tem cabelos brancos e faz-se transportar num carro de marca Mercedes, de modelo antigo que não foi possível apurar.

A situação já foi reportada às autoridades.