Famalicão: Burlão ataca em Carreira e Bente, diz que vai abrir ourivesaria e leva aliança a mulher

A União de Freguesias de Carreira e Bente recorreu, na tarde deste sábado, às redes sociais, para emitir um alerta à comunidade.

Um homem, que circula de carro, abordou uma mulher na via pública e, com o argumento de se assumir familiar com algum grau de proximidade, conseguiu-lhe furtar pelo menos uma aliança.

O mesmo alerta já foi difundido há algumas semanas pela União de Freguesias de Ruivães e Novais. Tudo indica tratar-se do mesmo homem que inicia a abordagem com as vítimas dizendo que vai abrir uma ourivesaria nas proximidades.

O caso já é do conhecimento das autoridades.