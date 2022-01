Um famalicense partilhou esta semana com a nossa redação a dificuldade que teve em falar com a linha Saúde24 (808 24 24 24).

O cidadão seguiu as recomendações das autoridades de saúde e, depois de uma familiar que vive consigo estar com sintomas e ter testado positivo, entrou em contacto com a linha de forma a saber quais os próximos passos a seguir.

Acontece que a resposta só surgiu quase quatro horas após o início da ligação, tal como comprova a imagem.