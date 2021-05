Famalicão: Bruno Vieira Amaral vence Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

O galardão literário, um prémio pecuniário de 7.500 euros, organizado pela APE em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, teve como júri os professores, investigadores e escritores Annabela Rita, António Carlos Cortez e Cândido Oliveira Martins, cuja decisão foi unânime, segundo um comunicado da organização.O Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, instituído em 1991, pela APE, patrocinado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, destina-se a galardoar anualmente uma obra em língua portuguesa de um autor português ou de país africano de expressão portuguesa, publicada em livro, em primeira edição, no decurso do ano anterior à atribuição (neste caso, 2020).

Nascido em 1978, Bruno Vieira Amaral, formado em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, é escritor, crítico literário, tradutor, e autor do blogue “Circo da Lama”.