Famalicão: Bruno Vieira Amaral recebe Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco

O prémio vai ser entregue pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, e o presidente da Associação Portuguesa de Escritores (APE), José Manuel Mendes, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide. O prémio vai ser entregue na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, pelas 17h00.

O Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco é organizado pela APE em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e galardoa anualmente uma obra em língua portuguesa de um autor português ou de país africano de expressão portuguesa. Annabela Rita, António Carlos Cortez e Cândido Oliveira Martins foram os júris da edição deste ano e decidiram unanimemente o nome do vencedor.

«O volume de trinta contos de Bruno Vieira Amaral destaca-se da restante produção recebida por este júri», lê-se na ata do júri sobre o livro publicado pela Quetzal. A obra «congrega uma apurada técnica narrativa com uma imaginação de universos de linguagem e de personagens que, saídos do real quotidiano e urbano, moldam uma visão do mundo que é a um tempo realista e irónica, e não raro, trágica…», concluem. O vencedor foi premiado com 7.500 euros.

Bruno Vieira Amaral é escritor, crítico literário, tradutor e autor do blogue “Circo da Lama”. Formou-se em História Moderna e Contemporânea pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e é, atualmente, editor-adjunto da Revista Ler, cronista do Expresso e da revista GQ. O escritor teve o seu primeiro livro, “As Primeiras Coisas” publicado em 2013. Em 2017, lançou a sua segunda obra literária intitulada “Hoje Estarás Comigo no Paraíso”. O seu livro mais recente apresenta uma biografia do escritor José Cardoso Pires.