Famalicão: Brufe projeta nova escola e alargamento do cemitério

A freguesia de Brufe vai ter uma nova escola, que vai reunir toda a oferta educativa do 1.º Ciclo. O terreno, que foi adquirido pelo município, fica situado ao lado da Junta de Freguesia e do Jardim de Infância da freguesia.

«Neste momento está a ser desenhado o projeto curricular para que Brufe possa ter uma escola diferenciadora», refere o presidente da Junta. Carlos Gomes espera que a comunidade venha a conhecer o projeto no próximo ano.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, visitou a freguesia no dia 28 de dezembro, acompanhado pelo vereador das Freguesias, Mário Passos.

Este não é o único projeto ambicionado na freguesia. A Junta aguarda o alargamento do cemitério, apontado como prioritário.

Os autarcas visitaram, também, algumas intervenções na rede viária. Foi o caso da Rua Fernando Mendes Pinto, recentemente alargada e pavimentada e cuja intervenção contou com um apoio municipal na ordem dos 25 mil euros, e da Travessa Manuel Moreira Maia, cujas obras ainda decorrem e contaram com um apoio municipal de 75 mil euros.

Paulo Cunha passou pelas instalações desportivas do Futebol Clube Brufense, que em breve contará com um novo relvado e balneários renovados; visitou ainda o recinto da Ass. Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe que, com o apoio da autarquia, vai passar a contar com um novo sistema de iluminação LED.

Recorde-se que Paulo Cunha iniciou em junho um novo ciclo de visitas de trabalho pelas freguesias do concelho, reunindo com os presidentes de junta, para analisar in loco os investimentos municipais, perceber as principais necessidades e lançar projetos para o futuro.