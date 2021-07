Famalicão: BPI fecha balcão em Riba d’Ave e encaminha clientes para Joane

O balcão do banco BPI, localizado na Avenida Narciso Ferreira, na vila famalicense de Riba d’Ave, fechou portas definitivamente.

A decisão foi comunicada a alguns clientes daquele balcão por carta, lembrando que aquela instituição continuará disponível para prestar todos os serviços nos balcões mais próximos, dando como referência o balcão da vila de Joane, também no concelho famalicense.

Com esta decisão da administração do BPI, a partir deste mês de julho a vila de Riba d’Ave passa a ter apenas uma instituição bancária ao serviço da comunidade, o Millennium BCP, com balcão localizado na mesma avenida.