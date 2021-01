Um homem ficou com ferimentos de baixa gravidade, num acidente de viação registado cerca das 12h30, na Avenida Dom Afonso Henriques (N14), em Calendário Famalicão.

B.V.Famalicão

A vítima acabou por ser assistida de imediato por um bombeiro que passava no local, tendo momentos depois chegado o socorro dos B.V.Famalicenses que asseguraram os trabalhos e o transporte do ferido para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.