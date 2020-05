Famalicão: Bombeiros salvam gatos bebés às portas da morte, depositados num ecoponto

Foi o miar dos gatos, vindo do interior de um ecoponto, instalado no parque de estacionamento de uma superfície comercial da cidade, que fez soar o alerta a um grupo de populares que passavam próximo do local e decidiram alertar os serviços municipais que, mais tarde, chamaram os bombeiros.

Chegados ao local, a equipa dos Bombeiros Voluntários Famalicenses constatou que, de facto, os animais tinham sido depositados no interior de um dos ecopontos. A partir daí desenrolou-se uma operação de resgate, envolvendo três soldados da paz e dois veículos, um deles com capacidade para elevar o ecoponto.

Dos quatro animais encontrados, um já havia falecido.

Os três gatos foram entregues ao serviços municipais para, em breve, estarem disponíveis para adoção.