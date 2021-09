Famalicão: Bombeiros conseguem resgatar gato com ajuda de um… telemóvel

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na noite desta sexta-feira, chamados para mais um salvamento animal. Desta feita tratava-se de um gato que se encontrava preso no motor de uma viatura, estacionada no parque da estação de comboios de Famalicão.

A situação torna-se caricata quando, após várias tentativas para tirar o animal de dentro da viatura, os soldados da paz são obrigados a usar a imaginação para “convencer” o gato a sair daquele local. Foi então que o uso de um simples telemóvel veio resolver o problema.

Bastou colocar no equipamentos sons de gatos a miar que, o animal que estava no motor, talvez movido pela curiosidade do som, acabasse por abandonar o veículo de forma autónoma e em segurança.

As pessoas que deram o alerta para a situação acabaram por adotar o gatinho que agora já descansa em casa e longe dos perigos da rua.