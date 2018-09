Famalicão: Bombeiros chamados a ajudar septuagenário com problemas de saúde preso no 5ºandar

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram chamados, por volta das 21h00, para socorrer um homem de 73 anos que se estaria a sentir mal no seu apertamento, no 5º andar de um dos edifícios localizados na Rua Ernesto Carvalho, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a vítima estaria sozinha em casa quando se sentiu mal, pediu ajuda à esposa através do telemóvel mas esta não conseguiu entrar em casa, uma vez que a chave estava metida na fechadura da porta e o homem não se conseguia movimentar até ela.

Sendo impossível entrar no apartamento pela porta foi necessário pedir ajuda aos bombeiros que, através da autoescada, conseguiram aceder ao apartamento pela janela.

O homem acabou por ser assistido no interior do seu apartamento pela equipa dos bombeiros presentes no local, mais tarde foi transferido para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.