O Futebol Clube de Famalicão empatou, este domingo, em casa, diante do Paços de Ferreira.

O marcador não chegou a ser inaugurado neste encontro da jornada 18 da Liga Portugal Bwin. A equipa de Rui Pedro Silva conquistou, desta forma, mais um ponto para a classificação.

Os famalicenses ocupam nesta altura o 15º lugar da principal competição do futebol português com 16 pontos.

A semana que se segue vai ser de preparação para o jogo no Dragão, diante do líder Futebol Clube do Porto. O encontro está marcado para as 20h30 do próximo domingo.