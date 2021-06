Famalicão: Bom Ambiente no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco

Ao final da manhã desta sexta-feira foi hasteada a bandeira Eco-Escolas, referente ao ano letivo em curso, na Secundária Camilo Castelo Branco. Na cerimónia, que contou com a presença de docentes responsáveis pelo projeto e alunos, o vereador do Ambiente elogiou esta comunidade educativa, sentimento que estendeu a todas as outras escolas do concelho. Pedro Sena sinalizou que há em Famalicão 49 Eco-Escolas e que, este ano, 55 candidataram-se a ostentar este “selo” ambiental «e acredito que todas serão bem sucedidas».

Pedro Sena não quer «fundamentalismos» ecológicos, mas pretende e pede uma comunidade comprometida com os princípios de um melhor Ambiente. Aqui, referiu, que Famalicão é o maior reciclador do Norte.

Carlos Teixeira, diretor do Agrupamento de Escolas, anotou que a consciência ambiental deve sair da escola e caminhar até à comunidade, lançando «raízes a que todos se possam agarrar». O professor conferiu que todas as escolas do agrupamento exibem a bandeira verde e que a consciência ecológica é um dos princípios do projeto educativo que os alunos devem levar para casa.