Há várias ofertas na Bolsa de Emprego do Famalicão Made In, criada no âmbito das medidas municipais do Plano de Reação à Situação Epidémica e de Intervenção Social e Económica, tendo o Instituto de Emprego e Formação Profissional como entidade parceira.

Saiba quais:

Para se candidatarem, os interessados devem-se registar-se no item Candidatos (fazer registo) em