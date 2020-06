Famalicão: Boletim Municipal reflete medidas contra a Covid-19

Começa hoje a ser distribuída a primeira edição de 2020 do boletim municipal de Vila Nova de Famalicão. A publicação reflete a pandemia e têm na capa um arco-íris pintado a aguarela, mas também transmite a reação do município e dos famalicenses à covid-19.

Por isso, na mensagem editorial da publicação, Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, refere que «este boletim municipal é o reflexo do momento em que vivemos e do papel do município em toda esta situação. É um pedaço da nossa história de 2020, que queremos registar».

Ainda no tema da pandemia, a publicação dedica três páginas ao “olhar com História” sobre a gripe espanhola de 1918 no concelho, recuperando os artigos do jornal “Estrela do Minho” que relatam os momentos vividos no território ao longo de 1918.

Desta vez, o suplemento especial é dedicado ao Roteiro da Inovação, que já levou o presidente da Câmara Municipal a conhecer de perto quase meia centena de projetos inovadores. Ao longo das 20 páginas desta separata são apresentados, de forma sucinta, alguns desses projetos.

O Boletim Municipal tem uma tiragem de 25 mil exemplares e é distribuído gratuitamente, de forma não endereçada, no território concelhio. Quem não o receber em casa, pode levantar um exemplar nos diversos organismos municipais e nas Juntas de Freguesia.

Outra opção de leitura é através do formato digital, disponível para consulta e download a partir do portal do município em www.famalicao.pt ou através da plataforma Issue disponível emhttps://issuu.com/municipiodefamalicao/docs/bm_junho2020_vf