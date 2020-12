Famalicão: Boletim Municipal mostra as obras que «rasgam o caminho do futuro»

A foto de capa mostra um aspeto do novo mercado municipal, fazendo jus ao que, no interior, a mais recente edição do Boletim Municipal apresenta: as principais obras que, atualmente, decorrem no concelho.

A reabilitação do Mercado Municipal, do Centro Urbano, do Teatro Narciso Ferreira, da Estação Rodoviária de Famalicão, da rede viária municipal, e a construção de mais rede de saneamento básico, da rede de ciclovias urbanas, da via ciclopedonal Póvoa – Famalicão e da Loja do Cidadão são algumas das intervenções que merecem destaque nesta edição que está disponível a partir desta quinta-feira.

Obras que «rasgam o caminho do futuro em Famalicão. Um futuro mais amigo do ambiente, da sustentabilidade, da economia local e das pessoas. Com mais qualidade de vida», refere o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, na mensagem editorial.

À semelhança das últimas edições, este boletim edita um suplemento especial dedicado aos Selos Famalicão Visão’25, apresentando os 34 projetos que este ano foram reconhecidos.

O Boletim Municipal tem uma tiragem de 25 mil exemplares e é distribuído gratuitamente, de forma não endereçada. Quem não o receber em casa, pode levantar um exemplar nos diversos organismos municipais dispersos pelas freguesias e inclusivamente nas próprias Juntas de Freguesia.

Outra opção de leitura é em formato digital em www.famalicao.pt