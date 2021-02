Famalicão: Boas-práticas da CIOR reconhecidas pela Agência Nacional Erasmus+

A Escola Profissional CIOR viu aprovada, pela Agência Nacional, a acreditação ao programa Erasmus KA1 – ensino profissional – para o período de candidaturas 2021 a 2027.

Com esta acreditação, «foram reconhecidos os critérios de qualidade preconizados pelo programa, desde o processo de seleção dos alunos, contacto com os parceiros, logística e funcionamento das atividades, apoio e acompanhamento dos aluno e o respetivo reporte/ligação à Agência Nacional Erasmus+», sinaliza Nilza Jardim, do gabinete de projetos do estabelecimento de ensino profissional.

Esta responsável acrescenta, ainda, que este processo assegura a possibilidade da CIOR, mantendo-se os critérios de qualidade, ter as suas candidaturas anuais aprovadas até 2027.

Já Paula Pereira, membro da direção da escola, confere que a acreditação «traduz e evidencia, de forma inequívoca, todo o histórico, aos longo dos seus 30 anos, da dimensão europeia do projeto educativo e formativo da CIOR», um dos estabelecimentos de ensino com maior número de fluxos de mobilidades da região e do país.

Aos alunos da CIOR, durante o seu percurso formativo, é proporcionada a frequência de um estágio de formação em contexto de trabalho ou de ensino/aprendizagem em instituições, empresas e organizações que integram uma rede de dezenas de parceiros distribuídos pela maioria dos países da Europa. Alunos estrangeiros também procuram a CIOR, como entidade acolhedora, para a realização dos seus estágios.