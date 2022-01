Famalicão: Biblioteca Municipal vence prémio de boas práticas

As obras de infraestruturação do nó do acesso à A7 de Vermoim/Seide estão praticamente concluídas. O mau estado da “estrada sem dono”, como é conhecido o acesso está em vias de ser resolvido, com as obras de requalificação e renovação que estão a decorrer entre o acesso à autoestrada e a estrada nacional que liga Famalicão a Guimarães (EN 206). Concluídas as obras, e conforme protocolado entre o Município de Vila Nova de Famalicão, a Ascendi e as Infraestruturas de Portugal, a via passa para o domínio municipal.

Esta via foi construída na sequência da abertura da autoestrada, sem que, na altura, tivesse sido enquadrada formalmente, quer na rede viária nacional, quer na rede viária municipal. Daí o nome com que ficou conhecida.

A indefinição e o mau estado da artéria fizeram com que o Município instaurasse uma providência cautelar em tribunal para obrigar a concessionária da A7, ou a Estradas de Portugal, a realizarem as obras urgentes de reparação, iluminação e conservação. Entretanto, as partes chegaram a um entendimento que resultou no acordo de realização das obras, por parte da Infraestruturas de Portugal e da Ascendi, com a posterior passagem da via para o domínio municipal.

O presidente da Câmara Municipal, que visitou as obras, fala na resolução de «um grande problema de segurança rodoviária, uma vez que a via não estava infraestruturada e não havia uma entidade responsável pela sua manutenção». Mário Passos diz que «valeu a pena a reivindicação que o município fez ao longo dos últimos anos, que garantiu uma solução a contento do interesse público».