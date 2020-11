Famalicão: Biblioteca Municipal dinamiza leituras sobre desenvolvimento sustentável

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco é a primeira biblioteca pública do país a criar e a dinamizar um clube de leitura inteiramente dedicado à temática dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas.

A primeira sessão do Clube de Leitura, sob o tema “Partilhando os ODS”, decorreu no sábado, dia 14, em formato oline. Contou com a participação de 10 famílias que são agora as “Famílias Embaixadoras dos ODS”.

De futuro, a iniciativa vai decorrer sempre no segundo sábado de cada mês, até julho.

Partindo do tema “Agenda 2030: 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável”, as famílias participantes no clube serão convidadas a viajar através de 17 sugestões literárias, pretendendo-se, com cada uma delas, abordar e refletir sobre cada um dos 17 ODS – Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.

O clube pretende, através do livro e da leitura, sensibilizar as famílias para os problemas com que o planeta se depara e transformando-as em “Famílias Embaixadoras dos ODS”, na certeza de que cada uma refletirá sobre qual pode ser o seu contributo para tornar este planeta num lugar melhor e mais sustentável.

Recorde-se que a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, reconheceu o trabalho realizado pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco em prol da divulgação e promoção para a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do projeto “ODS: juntos mudamos o mundo” que já decorria.

Refira-se que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas, é constituída por 17 ODS e pretende concretizar-se através do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco já tem vindo a trabalhar na promoção e disseminação destes objetivos e, com mais esta iniciativa pretende contribuir para a construção de mais uma “história feliz” para o nosso planeta Terra.