Famalicão: Bente celebra o Dia da Freguesia este domingo

O próximo domingo é dia de festa em Bente, com a celebração do Dia de Freguesia. A festa começa às 9h30, com uma eucaristia e, trinta minutos depois, decorre uma romagem ao cemitério para homenagem aos ex-combatentes falecidos.

De tarde, no salão do Parque de Lazer, às 15 horas, há um momento musical; às 15h30, decorre uma homenagem de mérito autárquico a Francisco Assis Machado Ferreira, finda a qual celebra-se o aniversário da freguesia com bolo e champanhe. As comemorações encerram com um magusto.