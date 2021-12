No dia 8 de dezembro, Festa da Imaculada Conceição, nas eucaristias, às 9h45, em Brufe, e às 11h15, em Santo Adrião, decorre o ritual da bênção das Mães Grávidas.

As famílias que queiram receber esta bênção podem inscrever-se nas sacristias, no cartório ou através do mail comunidadestoadriao@arquidiocesebraga.pt