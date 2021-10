A Associação Bem-Me-Quer, de Delães, realiza durante a tarde desta sexta-feira, a Feira das Colheitas.

A iniciativa decorre entre as 14 e as 19 horas, com produtos hortícolas, broas, chouriças, feijoada por encomenda e muito mais, promete a organização. Motivos mais do que suficientes para visitar esta Feiras das Colheitas da Bem-Me-Quer.