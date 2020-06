Famalicão: Bebé infetado com a covid-19

A Direção-Geral da Saúde mantém, desde o dia 6 de junho, o mesmo número de infetados (404) no concelho de Famalicão.

No entanto, CIDADE HOJE, está em condições de avançar, depois de cruzar várias fontes de informação, que nos últimos dias deu entrada no hospital de Famalicão um bebé a quem foi detetada a covid-19.

Chegou com sintomas de outra doença, mas depois do teste, foi confirmada a presença do vírus.

Esteve internado, mas já teve alta hospitalar, estando a recuperar em casa. Apesar das tentativas da CIDADE HOJE não foi possível saber a residência deste infetado. Se residir fora do concelho, pode ser esta razão pela qual a Direção-Geral da Saúde não regista aumento de casos em Famalicão.

Seja como for, Cidade Hoje avança com esta informação, até para servir de alerta à população de que prevalece o perigo de contágio.