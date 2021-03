Uma criança com um ano de idade e os respetivos progenitores ficaram feridos, sem gravidade, depois de uma colisão entre uma viatura ligeira e um autocarro, na vila famalicense de Ribeirão.

O acidente aconteceu por volta das 11h39, na Avenida Portas do Minho, e os feridos foram transportados para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O socorro esteve a cargo da Cruz Vermelha de Ribeirão e os Bombeiros Voluntários de Famalicão.